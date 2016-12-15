الفهد: زوران مختلف.. ومشاكل النصر في الهجوم

أكد ناصر الفهد، لاعب النصر السابق، أن مواجهات فريقه الأصفر أمام غريمه التقليدي الهلال، دائماً ما تكون وفق حسابات خاصة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذاكرته تحتضن الكثير من "الديربيات" التي خاضها بقميص ناديه، خاصة موقعة الفريقين في نهائي كأس الدوري عام 1995.

وقال الفهد في حديث خاص لـ"العربية.نت": "مباريات النصر والهلال دائماً ما تكون مثيرة للغاية، وأتذكر جيداً العديد من المباريات التي خضتها أمام الغريم التقليدي، أبرزها التي كانت في نهائي الدوري عام 1995 والذي كان الفوز من نصيبنا بنتيجة 3-1، أيضاً نصف نهائي الدوري في عام 1994 والتي انتصرنا فيها بهدف فهد الهريفي".

وأوضح الفهد الذي حقق مع النصر 3 بطولات دوري عام 1995، 1994، 1889، أن مباريات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية، وزاد: "مباريات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية أو لمستويات الفرق قبل اللقاء، الأهم هي التهيئة النفسية التي دائماً ما تعطي اللاعب روحاً عالية داخل الملعب، وغالباً ما تحسم بالجزئيات الصغيرة".

وأشار لاعب النصر السابق إلى أن تهيئة اللاعبين النفسية في السابق تختلف عن الوقت الحالي، وقال: "في السابق كان اللاعبون يستجيبون للمحفزات النفسية والمعنوية، الآن الاحتراف والأموال غيرت اللاعبين، إذ إن الرغبة انعدمت لاسيما حينما يستلم مبلغ عقده الكبير".

وامتدح نائب رئيس رابطة لاعبي النصر القدامى مدرب فريقه الحالي الكرواتي زوران ماميتش، وقال: "زوران مدرب ذو شخصية قوية ويتميز بقربه من اللاعبين واحترامه لهم، وأيضاً اللاعبون يبادلونه نفس الشعور، وهذا دائماً ما يظهر إذا ما سجلوا الأهداف".

وأضاف: "زوران لديه مشاكل بسيطة في النواحي الهجومية، إذ إن الفريق يعاني في خط المقدمة ويهتم بالدفاع، وهذا لا ينفع مع منافس مثل الهلال الذي يتميز باللعب الهجومي البحت، ويجب ألا يعطى فرصة للاستحواذ والهجوم لأنه سيتعب الفريق ومن وجهة نظري يجب أن يبادره المدرب بالهجوم والضغط على حامل الكرة منذ بداية المباراة بوجود السهلاوي والراهب، لاسيما أن أضعف خطوطه هو خط الدفاع والضغط سيجعله يرتكب العديد من الأخطاء".

وحول الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء الفريق في الموسم الماضي وبعض مباريات هذا الموسم، زاد: "مشكلة الفريق في كثرة الإصابات القوية خاصة في خط الوسط، فنشاهد العديد من نجوم الفريق، ابتعدوا بسببها مثل الفريدي وغالب والجبرين وعوض خميس، ومتى ما اكتمل الفريق سيكون قادراً على حصد اللقب".

وحول عمل رابطة لاعبي النصر القدامى، قال: "الرابطة بدأت بجهود ذاتية، ونشكر رئيس النادي على دعمه المتواصل لنا، ونأمل من أعضاء الشرف الوقوف معنا بالدعم المادي والمعنوي".

وأضاف: " الرابطة سيكون دورها كبيرا، لاسيما أن لدينا مشكلة كبيرة في السعودية، إذا اعتزل اللاعب يهضم حقه من كل النواحي وهيئة الرياضة مقصرة بهذا الجانب، على العكس الإعلامي يأخذ حقه كاملاً، ومن خدم الرياضة والوطن لا يستطيع الدخول إلى الملاعب، وأتمنى إصدار بطاقات دخول المنشآت الرياضية للاعبين المعتزلين، لأنهم هم المعنيون ومن ساهموا ببناء الرياضة".