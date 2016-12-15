تفوق هلالي واضح في الديربي بحضور الصافرة الأجنبية

سيكون ميلوراد مازيتش أول حكم صربي يقود ديربي العاصمة الرياض بين النصر والهلال في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين، وسط تفوق هلالي واضح في مباريات الفريقين عندما تدير الصافرة الأجنبية.

ويعرف الصربي مازيتش الملاعب السعودية جيداً، إذ سبق أن قاد مباراتين جمعت الهلال في الموسم قبل الماضي أمام التعاون في دوري جميل والتي انتهت بفوز الأخير بهدف سجله الكاميروني إيفولو، وأمام أهلي جدة في نصف نهائي كأس الملك في الموسم الماضي والذي انتهى أيضاً لصالح الأخير 3-2.

ولم يسبق لأي حكم يحمل الجنسية الصربية قيادة ديربي العاصمة منذ بداية تواجد الحكم الأجنبي في مبارياتهما والتي كان الحضور الأول للصافرة الخارجية موسم 2006-2007.

وتميل الأفضلية للهلال في مواجهات غريمه التقليدي النصر بالصافرة الأجنبية بعد أن فاز في 9 مباريات مقابل 5 مباريات للنصر، وحسم التعادل مواجهتين.

وقاد 16 حكماً من جنسيات مختلفة مباريات الغريمين التقليديين في مبارياتهما بالدوري، إذ كان الهولندي جان جي أول حكم يدير ديربي العاصمة في الدوري السعودي، وكان ذلك في موسم 2006-2007 حينما فاز الهلال بهدف نظيف.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009، قاد الحكم الإيطالي باولو دونداريني أول لقاء بينهما، وانتهى بفوز الهلال 2-1، وفي لقاء الإياب أسندت المهمة للحكم البلجيكي الايرتس بول، وانتهت بفوز الهلال 2-صفر.

وفي موسم 2009-2010 قاد اليوناني كالوبولوس ديميتريس لقاء الذهاب، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وأدار لقاء الإياب مواطنه اناستاسيوس كاكوس وانتهى اللقاء بفوز النصر 2-1.

وأدار الإسباني أنتونيو بيريز لقاء ذهاب موسم 2010-2011 بين الفريقين وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وقاد البولندي بأول جيل لقاء الإياب الذي انتهى هلالياً بهدف نظيف.

وأسندت مهمة إدارة مباراة ذهاب موسم 2011-2012 للسعودي خليل جلال، وانتهت للهلال 3-صفر، وأدار الحكم الألماني ماركر فريتز لقاء الإياب الذي انتهى أيضاً بفوز الهلال بهدف نظيف.

وقاد السويسري ساشا كيفر 2012-2013 السويسري ساشا كيفر لقاء الذهاب الذي حسمه الهلال 3-1، ونجح النصر بالفوز إياباً بهدف نظيف بقيادة الحكم الألماني نورستن كنهوفر.

وفي موسم 2013-2014 أدار الحكم الإيطالي ماورو بيرقونزي لقاء الذهاب والذي انتهى نصرواياً 2-1، وأسندت المهمة في لقاء الإياب لمواطنه باولو تاغليا فينتو وانتهت المباراة بفوز الهلال 4-3.

وفي موسم 2014-2015 قاد الحكم التشيكي ليبور كوفاريك لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز النصر 1-صفر، والذي كرر فوزه إياباً بذات النتيجة بقيادة الحكم الاسكتلندي جون بياتون.

أما في الموسم الماضي أسندت المهمة للحكم الروسي سرغي كارزيف لقيادة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الهلال 2-1، وأدار الحكم الإيطالي الشهير نيكولا ريزولي آخر لقاءاتهما والتي انتهت أيضاً بفوز الهلال 2-صفر.