خالد آل معمر: لا أطلب ود الأهلاويين.. وهذا دور البلطان

نفى خالد آل معمر المرشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بحثه عن ود الأهلاويين من خلال اختيار خالد عبدالغفار كأحد أعضاء قائمته، مبيناً في الوقت ذاته أن خالد البلطان لا علاقة له بحملته الانتخابية الحالية.

واختار آل معمر في قائمته كلاً من خالد عبدالغفار نائب رئيس أهلي جدة السابق، وفيصل أبو ساق، وصالح البلوي وهذيل آل شرمة رئيس نادي نجران السابق في قائمته.

وقال آل معمر، ضيف برنامج "في المرمى": لم أبحث عن ود النادي الأهلي، لكن اخترت خالد عبدالغفار لأني أعرفه من خلال عمله في الأهلي سابقاً، وعملنا سوياً في الرابطة كذلك.

وحول تجربته السابقة، وفؤائده منها، أجاب: التحدي والإصرار أكبر الفوائد التي جنيتها من تجربتي السابقة، واليوم تعلمت أن أعمل على كل الاتجاهات.

وزاد: كل الرؤساء الذين قابلتهم كانوا يبحثون عن العدالة وتساوي الفرص، ولم يُطلب أحداً أي منصب معين.