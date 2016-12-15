قمة ملتهبة بين النصر والهلال وسط ترقب اتحادي

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض والذي سيحضتن قمة ملتهبة تجمع النصر بغريمه التقليدي الهلال المتصدر، في حين يبحث اتحاد جدة عن ثلاث نقاط جديدة حينما يستضيف الفتح، ويسعى الرائد إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه الخليج، و في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتتشابه طموحات الجارين في هذا اللقاء إذ أن الهلال يبحث عن الابتعاد بصدراته وخطف لقب بطل الشتاء "الرمزي", في حين أن النصر يريد أن يقلص فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي إلى نقطتين بعد ان اتسع إلى خمس نقاط في المرحلة السابقة بتعادله أمام الشباب 1-1.



الهلال سيدخل اللقاء باحثاً عن ثلاث نقاط ستكون ثمينة للغاية في ختام الدور الأول كونه سيبعد النصر عن الصدارة بفارق ثمان نقاط ليلحقه بالشباب وأهلي جدة بعد أن أبعدهما في المراحل السابقة لينحصر سباق الصدارة مؤقتاً بينه وبين اتحاد جدة.



ويأمل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في أن يواصل لاعبوه الأداء المميز الذي ظهروا به في المراحل الخمس الماضية بعد أن حققوا الفوز على الفتح والرائد والأهلي والشباب الوحدة ليحتل الصدارة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد.



ويعلم الهلاليون في أن الخسارة قد تعني تنازلهم عن الصدارة لصالح الاتحاد في حال فوزه على الفتح بفارق المواجهات المباشرة الذي يصب في مصلحة الأخير.



وسيدخل الهلال المباراة بدون غيابات مؤثرة بعد أن أبدى جميع لاعبوه الجاهزية الكاملة للقاء بانضمام ظهيره الأيسر ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية التي غاب عنها يوم واحد بسبب شعوره ببعض الآلام بعد لقاء الوحدة الماضي.



وفي المقابل سيكون الديربي مهماً للغاية للنصر الباحث عن فوز سينعش آماله في الصدارة بعد ان ابتعد عنها بفارق خمس نقاط بالتعادل أمام الشباب 1-1 يوم الجمعة الماضي في المرحلة 12.



وأعد الكرواتي زوران ماميتش العدة للقاء الغريم التقليدي لاسيما وأنه يعلم أن الفوز عليه سيمنحه مزيداً من الثقة من قبل أنصار ناديه عقب مافقد الفريق العديد من النقاط بخسارته أمام الثلاثي الاتفاق والخليج والتعاون وأخيراً التعادل أمام الشباب.



وتلقى ماميتش ضربةً موجعة بعد أن اكتنف الغموض مشاركة المهاجم محمد السهلاوي الذي تعرض لإصابة منتصف الاسبوع وعاودته الآلام في التدريب الأخير، في حين فضل ابعاد الثنائي عوض خميس وإبراهيم غالب عن الديربي بسبب لعدم جاهزيتهم الفنية ولغيابهم عن الفريق فترة طويلة, وتنفس الكرواتي الصعداء بعد تأكد مشاركة المدافع البرازيلي بورنو أوفيني بعد الاصابة العضلية التي تعرض لها عقب مباراة الشباب الماضية.



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الكرواتي المباراة بذات الأسماء التي شاركت في لقاء الشباب الماضي بتواجد الحارس حسين شيعان وأمامه الرباعي خالد الغامدي والبرازيلي برونو أوفيني وعمر هوساوي القائد وأحمد عكاش, وفي الوسط البارغوياني فيكتور أيالا وشايع شراحيلي ومواطنه ايفان تومتشاك ويحيى الشهري "مارين توماسوف" وأحمد الفريدي وسيكون حسن الراهب وحيداً في خط المقدمة.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن ثلاث نقاط جديدة قد تضعه في الصدارة في حال تعثر المتصدر الهلال حينما يستضيف الفتح الجريح.

وواصل الاتحاد مسلسل انتصاراته ومطاردته للمتصدر الهلال بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مضيفه الفيصلي 4-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وقدم الاتحاد مستويات مميزة هذا الموسم بقيادة مدربه التشيلي سييرا الذي أعاد الفريق مجدداً الى المنافسة على الدوري حينما قاد الفريق لتحقيق 9 انتصارات.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط الذي لازمه طوال مباريات الدور الأول.

ويعيش الفتح أوضاعاً سيئة هذا الموسم إذ يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 8 نقاط جمعها من فوزٍ وحيد على الوحدة في المرحلة قبل الماضية وخمس تعادلات وتلقى ست خسائر آخرها كان أمام الخليج 4-2 في المرحلة الماضية.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم يسعى الرائد الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الخليج المنتشي.

وفقد الرائد نغمة الانتصارات في المراحل الخمس الماضية بعد أن تلقى أربع خسائر أمام النصر والهلال والقادسية والأهلي وتعادل أمام الشباب ليحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن الفتح متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الخليج لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير الذي حققه على مضيفه الفتح 4-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدماً إلى المركز 11.