"كاس" تقرر: إيقاف محمد نور 4 أعوام

أعادت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إيقاف محمد نور لاعب اتحاد جدة السابق 4 سنوات ابتداء من الشهر الجاري بعدما نقضت قرار لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات الذي اكتفى بإيقاف نور 4 أشهر مطلع العام الجاري.

وأصدرت لجنة الرقابة على المنشطات بياناً قالت فيه أن محكمة التحكيم الرياضي أيدت الاستئناف المرفوع من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونقض قرار لجنة الاستئناف الخاصة بقضايا المنشطات السعودية، وإيقاف محمد نور 4 سنوات تبدأ من 15 ديسمبر 2016 ولمدة 4 أعوام.

وأجلت محكمة "كاس" النطق بالحكم مطلع الشهر الجاري ولمدة أسبوع، بناء على طلب فريق الدفاع الخاص باللاعب الدولي السابق.

وكان محمد نور قد أوقف بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته خلال مباراة جمعت اتحاد جدة مع الفتح في نوفمبر 2015، وأوقف بعدها في فبراير لمدة 4 أشهر، قبل أن تنقض لجنة الاستنئاف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات العقوبة السابقة وتكتفي بإيقافه 4 أشهر في بيان حمل 8 توضيحات تتعلق بالقضية.







