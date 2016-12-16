أيالا: عرض الهلال لم يناسبني.. وأتمنى اللعب مع السومة

استرجع الباراغوياني فيكتور أيالا لاعب النصر، تفاصيل مفاوضات الهلال لضمه الصيف الماضي، قبل يوم من انطلاق ديربي الرياض بين النصر والهلال مساء الجمعة، مشيراً إلى أنه يخشى الأكل السعودي، لأنه لا يقدر على تجربة نوع جديد من الطعام.

وقال أيالا لـ"في المرمى": أخبرني وكيل أعمالي عن عرضين من أندية في دبي وكذلك الهلال في السعودية، لكنها لم تناسب إدارة لانوس الأرجنتيني ووكيل أعمالي كذلك.

وعن الأكل السعودي، أجاب: شاهدت الأكل السعودي والعربي كثيراً لكني لم أجربه أبداً، لأني لا أملك المغامرة وأخشى من ردة فعل سلبية من جسمي تجاه أي نوع جديد من الأكل.

وزاد: لو رحلت إلى فريق أوروبي لاحقاً سأقول للمدرب عن سامي النجعي لاعب النصر، فهو لاعب مميز ويملك المهارة، كما يعجبني برونو أوفيني وعمر السومة الذي يمكنه اللعب في أي مكان بالعالم.