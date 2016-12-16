اتحاد جدة يواجه الفتح وعينه على الصدارة

يسعى اتحاد جدة إلى خطف صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الفتح على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين يبحث غريمه التقليدي الأهلي عن مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون في ختام المرحلة 13 من المسابقة.

وعلى استاد الجوهرة المشعة، يبحث الاتحاد عن استغلال تعثر الهلال بالتعادل أمام غريمه التقليدي النصر وخطف صدارة دوري جميل، حينما يستضيف الفتح الجريح.

وكان مقرراً أن تقام المواجهة يوم الجمعة، إلا أن الفتح لم يستطع السفر إلى جدة بسبب حجوزات الطيران، لتقرر لجنة المسابقات تأجيل اللقاء إلى يوم السبت.

وواصل الاتحاد مسلسل انتصاراته ومطاردته للمتصدر الهلال، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مضيفه الفيصلي 4-2 في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وقدم الاتحاد مستويات مميزة هذا الموسم بقيادة مدربه التشيلي سييرا الذي أعاد الفريق مجدداً إلى المنافسة على الدوري، حينما قاد الفريق لتحقيق 9 انتصارات.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية، إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط الذي لازمه طوال مباريات الدور الأول.

ويعيش الفتح أوضاعاً سيئة هذا الموسم، إذ يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 8 نقاط جمعها من فوزٍ وحيد على الوحدة في المرحلة قبل الماضية وخمس تعادلات وتلقى ست خسائر آخرها كان أمام الخليج 4-2 في المرحلة الماضية.

‏وعلى استاد الملك عبدالله بالقصيم يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته واستغلال تعثر الهلال المتصدر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون في ختام المرحلة.

ونجح الأهلي في تجاوز خسارته أمام ضيفه الهلال 2-1 في المرحلة العاشرة ليحقق فوزين متتاليين على الفيصلي 6-3 والرائد 1-صفر ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه والمضي قدماً في سلم ا‫لترتيب، بعد خسارته أمام الباطن 1-صفر في المرحلة السابقة ليتجمد رصيده عند النقطة 15 في المركز الثامن مؤقتاً وبفارق نقطة عن غريمه التقليدي الرائد.