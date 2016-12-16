صربي يعيد ذكريات ديغاو وكريري في الديربي

سيكون ميلوراد مازيتش أول حكم صربي يقود ديربي العاصمة الرياض بين النصر والهلال في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

الصربي ميلوراد مازيتش، ليس غريبا عن الديربيات، في بلاده قاد مواجهة النجم الأحمر وبارتيزان في لقاء الجارين بالعاصمة بلغراد في نوفمبر 2012، وبعدها بعام تكرر المشهد، لكن هذه المرة توقفت المباراة بعد 10 بسبب شغب الجماهير.

في مصر كانت صافرة الصربي تقود مباراة اياب الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها مؤمن زكريا بهدفين دون رد، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ابن الثالثة والأربعين، أدار قبل أشهر قليلة مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد ومواطنه اشبيلية وسبق له أن تولى مهمة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الانكليزيين في اياب دور 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

سعوديا كانت صافرته متواجدة في انتصار الأهلي على الهلال في نصف نهائي كاس خادم الحرمين شهر مايو الماضي، عندما أشهر في الأشواط الإضافية البطاقة الحمراء بوجه سعود كريري وديغاو، وكان الهلال طرفا أيضا في مباراة بالدوري قبلها في شهر فبراير ضد التعاون، والذي فاز بهدف دون رد.

وأثار مازيتش الجدل في مونديال 2014 منح ألمانيا ركلة جزاء وطرد المدافع بيبي في المباراة ضد البرتغال، وفاز المانشافت آنذاك برباعية، وفي مباراة إيران والأرجنتين اعتبر مدرب ايران كيروش أن الحكم يجب أن لا ينام مطمئنا بعد قراراته فيها.

