الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على الخليج

استعاد الرائد نغمة الانتصارات، بعد فوزه على ضيفه الخليج3-2 على استاد الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الرائد بإيقاف مسلسل نزيف النقاط في المراحل الخمس الماضية، الذي مني بأربع خسائر من النصر والهلال والقادسية وأهلي جدة، وتعادل في مباراة وحيدة أمام الشباب 2-2 في المرحلة العاشرة.

ويدين الرائد بهذا الفوز للاعبه سلطان السوادي، الذي نجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 19 نقطة، بعدما خطف كرة من السنغالي أداما فرانسوا ليسدد الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 43 تمكن لاعب الخليج طلال مجرشي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله آل سالم، ليضع الكرة في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وبعد مرور دقيقة من انطلاق الشوط الثاني نجح الغيني إسماعيل بانغورا مهاجم الرائد بتسجيل الهدف الثالث، بعدما أكمل تمريرة زميله سلطان السوادي بقدمه في مرمى الخليج.

وواصل الرائد هجومه وتمكن لاعبه سلطان السوادي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59 بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله البرازيلي دانيال أمورا ليواجه المرمى ويضع الكرة بسهولة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وسنحت فرصة أخرى للرائد للاعبه عبدالكريم القحطاني، الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلطان السوادي، ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وحاول الخليج العودة من جديد إلى المباراة بعدما فرض سيطرته في الربع ساعة الأخيرة، ونجح مدافعه السنغالي آداما فرانسوا بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 79، بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالاله بخاري ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس متعب شراحيلي، وهو الهدف الذي انتهت به المباراة بفوز الرائد 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، في حين بقي الخليج على رصيد السابق 11 نقطة في المركز 11.