الهلال والنصر.. أرقام خاصة قبل الديربي المنتظر

بعد 12 جولة في الدوري السعودي، يشترك النصر والهلال بإمتلاكهما لأقوى خط دفاع بين الفرق المنافسة، فلم تستقبل شباك كل فريق منهما سوى 8 أهداف.

مفتاح نجاح كتيبة الأرجنتيني رامون دياز تكمن في وسط ميدانه، تمكن لاعبو الهلال من صناعة 115فرصة من كرات متحركة، وهو مؤشر على سرعة ومهارة لاعبيه، وهو ما يفتقدونه في الكرات الثابتة حيث احتل الأزرق المركز السابع في ترتيب الفرق المشاركة بالدوري المحلي عبر خلقه 19 فرصة فقط من كرة ثابتة.

عكس الهلال، يمتاز النصر بقدرته على خلق فرص من كرات ثابتة، بعدد وصل إلى 21، هو مؤشر على قوة بدنية عالية وتمركز صحيح وروح مبادرة لدى لاعبيه، وعليه استغلالها لكونها نقطة ضعف دفاعي عند الهلال، فنصف الأهداف التي استقبلتها شباكه تقريبا كانت من كرات ثابتة، أما عن خلق الأصفر لفرص من كرات متحركة فوصل عددها إلى 97.

صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي يتميز بقوة لاعبيه على الأطراف، نسبة نجاح عرضياته بلغت 24.15 % وبفارق 3% تقريبا عن منافسه الهلالي والتي وصلت نسبته إلى 20.87%



الأزرق أحتل المركز الأول بين فرق الدوري في عدد تسديداته على المرمى، وبواقع 78 فيما وصل التسديد خارجه 69، وبلغ نسبة نجاحه بالتسجيل من التسديد 20.39%

أما عن أصفر الرياض، فجاء ثالثا خلف الاتحاد بـ 69 تسديدة على المرمى، و59 خارجه، تسديداته هزت الشباك بنسبة نجاح 16.41%.

يتميز الهلال بدقة تمريره في الثلث الأخير من الملعب، تصدر بها ترتيب فرق البطولة، وبواقع 74.18% فيما بلغ لدى النصر 36.64 % احتل بها المركز السابع.

أبناء الكرواتي زوران ماميتش، احتلوا المركز الثاني خلف التعاون في نسبه نجاح افتكاكهم بالكرة بحيث وصلت الى 81% في الوقت الذي وصلت فيه للهلال 77.31 %، وفي الديربي سيحتاج النصر لتلك الميزة إذا ما أراد لاعبيه ايقاف مهارة وسط الهلال.

التاريخ كتب فوز أزرق الرياض ذهابا وإيابا الموسم الماضي، الجولة 13 تسجل لقائهما، وهذه المرة بوجود أفضلية هلالية بفارق 5 نقاط.