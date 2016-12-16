الهويدي وندا يقلبان ذكريات ديربي الرياض

أكد الكويتي جاسم الهويدي، لاعب الهلال السابق، حرصه الشديد على متابعة مواجهات فريقه السابق أمام جاره النصر، مشيرا إلى أن مواجهات ديربي العاصمة، تحظى دائما باهتمام بالغ وكبير داخل وخارج السعودية.

وقال الهويدي في حديثه لـ"في المرمى" قبل موقعة الديربي: "مباراة الديربي تحظى باهتمام كبير داخل وخارج السعودية، أنا متابع جيد لمباريات الهلال والنصر، وحريص على مشاهدتها".

من جهته، تحدث مساعد ندا، لاعب النصر السابق عن مواجهات الديربي، وقال: "مباريات الهلال دائما حماسية، لها طابع آخر مختلف، وتحضير منذ وقت مبكر".

وزاد: "اللاعب المشارك في تلك المواجهات، تصبح له بصمة طوال عمره".