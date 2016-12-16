النصر يجبر الهلال على التعادل في ديربي العاصمة

أجبر النصر غريمه التقليدي الهلال على الخروج بنقطة من ديربي العاصمة الرياض، بعد تعادلهما 1-1 على استاد الملك فهد الدولي في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للهلال.

وتقدم الهلال عند الدقيقة 16 عن طريق مدافعه محمد البريك، ونجح الكرواتي مارين توماسوف بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 33.

وغلب الحذر على أداء الفريقين، لاسيما من قبل النصر الذي أحكم لاعبوه إغلاق مناطقهم الدفاعية، في حين فرض الهلال سيطرته واعتمد على اختراقات أطرافه، ونجح مدافعه محمد البريك من اقتناص هدف السبق عند الدقيقة 16 بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله نواف العابد ليستغل هفوة حارس النصر حسين شيعان ليخطف الكرة ويضعها بالشباك.

وواصل الهلال سيطرته وحاول الوصول إلى مرمى النصر الذي نجح بخطف هدف التعادل عند الدقيقة 33 من هجمة مرتدة حينما مرر لاعبه البارغوياني فيكتور أيالا كرةً من خلف مدافعي الهلال لزميله الكرواتي مارين توماسوف الذي وضعها في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الهلال سيطرته في الشوط الثاني وبدأ بتشكيل الخطورة على مرمى النصر وكاد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله سلمان الفرج وحول الكرة برأسه لتجد الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وسنحت فرصة للاعبه سلمان الفرج الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 64 أهدر الأوروغوياني ميليسي لاعب الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ليو بوناتيني ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس حسين شيعان الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف الهلال هجومه وواصل مهاجموه مسلسل إهدار الفرص وهذه المرة حينما حول البرازيلي إدواردو كرةً عرضية لمواطنه ليو الذي حولها برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس حسين شيعان.

وعند الدقيقة 70 سنحت فرصة ثمينة للهلال حينما تلقى لاعبه نواف العابد تمريرة ذكية من زميله محمد البريك ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية نجح الحارس حسين شيعان بإبعادها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه البديل سالم الدوسري أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس حسين شيعان بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 أهدر لاعب الهلال سالم الدوسري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله نواف العابد ليواجه المرمى ويحاول مراوغة الحارس حسين شيعان الذي واصل تألقه ونجح بإبعاد الكرة.

وعند الدقيقة 88 كاد النصر أن يخطف الثلاث نقاط، بعدما حصل لاعبه البديل ربيع سفياني على كرة داخل منطقة الجزاء الهلالية ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 31 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، في حين ارتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.