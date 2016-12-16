دياز وماميتش.. تاريخ من الديربيات.. من الأوفر حظاً؟

زغرب عاصمة كرواتيا، تعرف مباراة الديربي بين دينامو وفريق ان كيه زغرب NK ZAGREB، زوران مدرب النصر، قاد دينامو في أول ديربي في 24 من اغسطس 2014، وأنتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق في ذهاب الدوري وتكرر التعادل إيابا في ذلك الموسم لكن بلا أهداف.

وقبل رحيله إلى النصر تولى زوران قيادة دينامو في 7 مباريات ديربي، كان الفوز من نصيبه في 4 منها وتعادل في 3 ولم يتعرض لأي هزيمة.

تجاوزا فان مباراة دينامو زغرب وهايدوك سبليت رغم أنها تجمع بين فريقين من مدينتين مختلفين يطلق عليها في كرواتيا لقب الديربي الأبدي وهي الأكثر جماهيرية وتنافسية مقارنة بمواجهة دينامو وغريمه في ذات المدينة.

زوران قاد ناديه إلى 7 انتصارات على هايدوك في اخر 12 لقاء بين الناديين على مستوى مسابقة الدوري واخرها كان برباعية في شهر أبريل الماضي.

في السعودية زوران يملك مباراة ديربي وحيدة في الدوري، أنتهت بتعادل النصر أمام الشباب في الجولة الماضية.

السوبر كلاسيكو هو كما يطلق على ديربي بوينس ايريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، خاضه دياز كمدرب 14 مرة، فاز 3 فقط، تعادل 6 مرات، وخسر 5 مباريات.

الفريقان يحمل لقائمها تاريخاً خاصاً وطابعاً مميزاً عن باقي المباريات، ولأن دياز قاد ريفربليت في التسعينات وعاد اليهم مجددا في الألفية الجديدة، فان أول مواجهة في سجله التدريبي ضد بوكا كانت في عام 1995 وانتهت بتعادل سلبي، فيما آخر مباراة له كانت في 2014 اوفاز بها فريقه بهدفين لواحد.

في السعودية، قاد دياز الهلال في مباراة ديربي وحيدة ضد الشباب في الدوري، وفاز بها الأزرق بثلاثة أهداف دون رد.