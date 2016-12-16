الجابر: سنظهر بمستوى أفضل خلال الدور الثاني

أوضح سامي الجابر، المدير الفني لنادي الشباب، أن تراجع الفريق في الشوط الثاني خلال مباراته أمام الاتفاق الخميس، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي، كان سبباً في انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1.

وقال الجابر، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "خسرنا نقطتين رغم الأفضلية التي كنا عليها أمام الاتفاق، ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الأول الذي كان يمكن تعزيز التقدم فيه لكن التراجع في الشوط الثاني سمح للاعبي الاتفاق استغلال الأخطاء".

وأضاف: "أخطاء الشباب تسببت في ركلة الجزاء التي حصل منها الاتفاق على التعادل، الدور الأول انتهى، وسنغلق ملفه ونعمل على تصحيح الأخطاء والتفكير في الدور الثاني من الآن لتحقيق الأفضل".