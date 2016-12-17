شيعان: كنا الأقرب للفوز.. والقادم أفضل

أكد حسين شيعان، حارس مرمى النصر، أن فريقه الأصفر كان الأقرب للفوز خلال المواجهة التي جمعته بجاره الهلال في ديربي العاصمة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال شيعان في حديثه عقب المواجهة العاصمية: "راضون تماما على المستوى الذي ظهرنا عليه أمام الهلال، كنا الأقرب للفوز، والقادم أجمل وأفضل".

وعن الخطأ الذي تسبب به، وجاء منه الهدف الهلالي عن طريق اللاعب محمد البريك، تابع بقوله: "طبيعي، الخطأ جزء من اللعبة، أعترف بذلك، لكن الأهم هو أنني عوضت فريقي بحماية الشباك خلال مجريات الشوط الثاني".