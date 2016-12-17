مدرب الرائد: استحققنا الفوز على الخليج

أعرب ناصيف البياوي، المدير الفني لنادي الرائد، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره الخليج.

وفاز الرائد على الخليج 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، في المرحلة الثالثة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال البياوي في تصريحات عقب المباراة: "حققنا ثلاث نقاط مستحقة أمام فريق منظم، يقوده مدرب محنك ولديه القدرة على قراءة المباراة".

وأضاف: "كان بإمكان اللاعبين تعزيز تقدمهم في الشوط الأول، لولا الرعونة التي أصابتهم، ولكنهم نجحوا في الشوط الثاني في تسجيل هدفين متتاليين، قبل أن يصعب الخليج اللقاء بتسجيله الهدف الثاني".

واختتم البياوي تصريحاته قائلاً: "القادم أفضل ونركز من الآن على الدور الثاني لنبذل خلاله قصارى جهدنا".