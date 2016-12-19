طائرة خاصة تنقل بعثة الهلال إلى حفر الباطن

تغادر بعثة الهلال إلى حفر الباطن، على متن طائرة خاصة، تكفلت بها إدارة النادي العاصمي، بسبب عدم توفر رحلات طيران إلى مطار القيصومة في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء، وذلك نظير رغبة الجهاز الفني في إجراء حصة تدريبية أخيرة على ملعب المواجهة.

وكان أزرق العاصمة، قد واصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الباطن مساء بعد غد الأربعاء، حيث عمد المدرب رامون دياز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية الخاصة، قبل فرضه مناورة على كامل مساحة الملعب، فيما واصل الثلاثي ياسر الشهراني، ونواف العابد، وياسر القحطاني جلساتهم العلاجية في العيادة الطبية.