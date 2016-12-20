التويجري: لن نقف في طريق المولد إذا رغب بالرحيل

أكد عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد، أن مجلس إدارة ناديه لن يقف في طريق اللاعب سعيد المولد، إذا رغب الأخير في مغادرة أسوار النادي القصيمي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم مخاطبة إدارة أهلي جدة رسميا، بخصوص رغبتها في إعادة لاعب فريقها السابق.

وقال التويجري في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "قبل التعاقد مع اللاعب سعيد المولد، كان أمام إدارة الرائد أمران، الأول يتمثل في عقد طويل الأجل وهذا مكلف ماديا بكل تأكيد، فيما الآخر عقد قصير وفق امكانيات النادي، لذا أخترنا الأخير وتم التعاقد مع اللاعب".

وتابع: "لن نقف في طريق اللاعب إذا رغب في الرحيل ومغادرة أسوار النادي، يكفي أنه حرم من اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة السابقة، كذلك هو حال بقية زملائه اللاعبين، ولذلك اجتمعنا باللاعبين قبل 4 أيام وأبلغناهم جميعا بذلك".

وواصل التويجري حديثه: "سعيد المولد من اللاعبين القريبين إلى قلبي، ومن أفضل اللاعبين المحترفين في النادي، هنالك رغبة مشتركة بين الطرفين بخصوص تجديد العلاقة التعاقدية، والرائد بات بيئة محفزة للاعبين".

وحول مخاطبة النادي الجداوي لناديه، بخصوص إعادة لاعبه السابق، اختتم بقوله: "تربطني علاقة قوية ومتينة بالأشقاء في إدارة الأهلي، لكنني أود التأكيد بأنه لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى هذه اللحظة، يرغب في التعاقد مع لاعبهم السابق".