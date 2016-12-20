المقرن: مواعيد الدور الثاني لا تتعارض مع "الآسيوية"

أكد خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، أن اللجنة وضعت في اعتبارها المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أثناء وضع مواعيد الدور الثاني من الدوري، حتى لا تتداخل ولا يحدث أي تأجيل في مباريات الدوري.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة، قد قرر إقامة مباريات دوري الأبطال يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال المقرن في حديثه لوسائل الإعلام: "أعطينا الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا روزنامة الدور الثاني، والأوقات المقترحة لدراستها مع أجهزتها الفنية".

وتابع: "وضعنا في الاعتبار عند إعداد الجدول أن تكون هناك سعة في الوقت للأندية المشاركة في آسيا ولن يكون هناك تأجيل للمباريات".

وأشار المقرن إلى أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة مباريات دوري الأبطال أيام الاثنين والثلاثاء بتوصية من الاتحاد السعودي.