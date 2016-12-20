زوران: مباراة الفتح انطلاقتنا الحقيقية

أكد زوران ماميتش، المدير الفني للنصر، رضاه التام عن مستويات فريقه الأصفر خلال الدور الأول من الدوري، رغم خسارة فريقه بعض النقاط.

وقال قائد الدفة الفنية لأصفر العاصمة عبر مؤتمر صحافي: "رغم ظروف الإصابات وغيابات اللاعبين بسبب ارتباطاتهم مع المنتخبات، أقول إنني راض عما قدمناه وسوف نسعى لتقديم الأفضل في الدور الثاني".

وأضاف: "خلال المرحلة الماضية تعرفت على جميع اللاعبين بفريقي، كما أنني عرفت كل الفرق بشكل جيد، وواجهنا الجميع بمعايير عالية، وطبقا لهذه المعايير يجب أن نعمل أكثر في المرحلة القادمة".

وتابع: "إن المباراة لن تكون سهلة، فالمركز الذي يحتله الفتح لا يدل على إمكانياته الحقيقية، ونحن مدركون لقوة الفتح، ونعرف أنه سيسعى من أجل الفوز، ولن نسمح لهم بالحصول على النقاط، وسنسعى أن تكون مباراتنا معهم انطلاقة جديدة للفريق مع بداية الدور الثاني ولا خيار لدينا سوى الفوز".