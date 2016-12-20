قاروب: 47 قضية تهدد إدارة اتحاد جدة

أكد ماجد قاروب، الخبير والمستشار القانوني، أن إدارة نادي الاتحاد لم تتعامل مع قضية الأرجنتيني مانسو بالشكل الصحيح، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن النادي الجداوي لم يسدد كذلك مبلغ التأخير.

وقال قاروب في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على شاشة "العربية": "للأسف هذه قضية عمرها 8 سنوات، وهذا أمر يؤكد فشل الأندية السعودية في تعاملها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع: "لا يوجد توقيع رسمي بين الناديين - الأهلي والاتحاد- مع اللاعب، فقط هنالك مخاطبات وايميلات بين الطرفين آنذاك".

وزاد قاروب في حديثه حول القضية: "الاتحاد لم يتعامل مع قضية مانسو بالشكل الصحيح، كذلك لم يسدد مبلغ التأخير في القضية، ومن المؤكد أن قرار فيفا أصدر عقب مراسلات سابقة تجاهلتها إدارة النادي".