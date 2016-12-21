أبرز ملامح الدور الأول من الدوري السعودي

أسوا بداية للفتح منذ صعوده للأضواء، بهزائمه الـ7، وتعادلته الـ5 وانتصاره الوحيد، وبنقاطه الـ8 يحتل قاع الترتيب مع نهاية الدور الأول.

هي ليست أفضل أنطلاقة للرائد بتاريخه، الرائد حصد 16 نقطة وضعته في المركز السابع، ثاني أفضل انطلاقة في تاريخه، فموسم 2010-2011 حصد 17 نقطة مع نهاية الدور الأول.

صاحب الانطلاقة الأفضل في تاريخه هو الاتحاد، بغض النظر مع خصم 3 نقاط فيفا أو دون خصمها، أكبر عدد للنقاط جمعه الاتحاد مع نهاية الدور الأول كان 27 نقطة موسمي 2008-2009 و2010-2011، والآن هي انطلاقته الأفضل بـ 31 نقطة أو بـ 28.

الدور الأول هذا ترتيبه الثالث من ناحية الحضور الجماهيري، 620 ألف مشجع، المركز الأول، للدور الأول من موسم 2014-2015 بـ850 ألف مشجع، أما صاحب المركز الثاني فالدور الأول للموسم الماضي، متفوقاً على الموسم الحالي بنحو 40 ألف مشجع.

لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين، ملعب بنجيلة صناعية، وهناك في حفر الباطن ظهر اللون الأحمر كثيراً، وكانت المدينة صاحبة أكثر عدد لحالات الطرد، 4 كروت، أما الكروت الصفراء فكانت اختصاص بريدة، والرقم 55 بطاقة في الدور الأول.

وفي تاريخ الدور الأول لدوري المحترفين، لم يسبق للاعب أن سجل 14 هدفاً، السومة فعلها الآن وأصبح الهداف التاريخي للدور الأول.

في الدور الأول، احتسب 34 ركلة جزاء، سجل 24 منها، وفي الدور الأول تولى 27 مدرباً قيادة 14 نادياً، بينهم 3 وطنيين، سامي، والدوسري، والقروني.

في الدور الأول سجل ناصر الشمراني هدفا بعد 61 ثانية، وفي الدور الأول شارك 330 لاعباً من 26 جنسية مختلفة، 16 لاعباً منهم فقط لم يغب عن أي دقيقة من مباريات فريقه.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين، ينتهي الدور الأول وجميع الفرق قد تذوقت طعم الخسارة، بل أن فرق المقدمة تلقت خسارتين، والحديث عن الاتحاد والهلال.