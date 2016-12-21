أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الاتفاق

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً، حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين يبحث فريقا الخليج وضيفه الفيصلي عن فوز يبعدهما عن مناطق الخطر، حينما يلتقيان في المرحلة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وملاحقة المتصدر الهلال حينما يستضيف الاتفاق.

ويعيش الأهلي وضعاً فنياً مميزاً مع مدربه السويسري كريستيان غروس، بعدما نجح الفريق بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب الفيصلي والرائد والتعاون.

ويبتعد الأهلي عن الهلال متصدر الدوري بفارق 6 نقاط عقب فوز الأخير على الباطن 2-صفر إذ يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وسيدخل الأهلي المباراة بغيابات كثيرة، إذ تأكد غياب الثنائي معتز هوساوي ومهند عسيري للإصابة، وسلمان مؤشر للإيقاف لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء، وحسين المقهوي الموقوف مباراتين بقرار من لجنة الانضباط.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لإبقاء حظوظه قائمة للمنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، بعد أن تقلص حظوظ الفريق بالحصول على الصدارة إذ يبتعد عن المتصدر بفارق 14 نقطة.

وفقد الاتفاق نغمة الانتصارات في المراحل الثلاث السابقة، بعد خسارته أمام اتحاد جدة 4-1 وتعادل في مباراتين أمام غريمه التقليدي القادسية 2-2 والشباب 1-1 في المرحلة السابقة.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يبحث فريقا الخليج وضيفه الفيصلي عن ثلاث نقاط تبعدهما عن مناطق الخطر، حينما يلتقيان في المرحلة 14.

ويعيش الفريقان وضعاً حرجاً إذ يحتل الخليج المركز 11 برصيد 11 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في تذوق طعم الانتصارات التي فقدها الفريق في 9 مباريات الأخيرة، والتي تلقى الفريق 7 خسائر مقابل تعادلين ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.