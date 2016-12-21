الجابر: خذلنا الحظ.. وحزين على حال الشباب

أعرب سامي الجابر، مدرب الشباب، عن حزنه بسبب تعادل فريقه 1 - 1 أمام القادسية في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال الجابر، في المؤتمر الصحافي الذي عقب المواجهة: "حزين للغاية لإهدارنا عددا كبيرا من النقاط بهذا الشكل".

وتابع بقوله: "أتيحت لنا عدة فرص سهلة، ولكن لم نتمكن من استغلالها بالشكل المناسب".

واختتم الجابر: "قدمنا واحدة من أجمل المباريات، لكن لم نكن محظوظين أبدا".

وواصل الشباب بهذا التعادل نتائجه الباهتة في المسابقة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة لأكثر من شهر ونصف الشهر، ليبتعد خطوة أخرى عن صراع المنافسة على الصدارة بعدما أصبح رصيده 22 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة.