حسين شيعان يخطف نجومية الجولة 13

للمرة الأولى هذا الموسم يحافظ خمسة لاعبين على مقاعدهم للأسبوع الثاني على التوالي، فيما توزعت مقاعد الجولة الثالثة عشرة المثالية بحسب آراء محللي "العربية" على 7 أندية.

حسين شيعان، يفوز بخانة حراسة المرمى للمرة الثالثة هذا الموسم، حامي عرين النصر حرم الهلال من تحقيق الانتصار، بعد أن أصلح هفوته في الشوط الأول، وأبدع في الثاني بتصديه لهجمات هلالية محققة، لينتهي اللقاء بالتعادل هو الأول بين الفريقين في دوري المحترفين منذ أكتوبر 2010.

عبد الرحمن العبيد، يحافظ على مقعده في خانة الظهير الأيسر للأسبوع الثاني على التوالي، لاعب القادسية صنع الهدف الثاني والثالث لفريقه أمام الوحدة وثلاث فرص لزملائه في اللقاء.

قلبا الدفاع تمسكا بمقعديهما للأسبوع الثاني على التوالي، الخانة الأولى استحقها النصراوي عمر هوساوي، ديربي العاصمة شهد قطعه للكرة 9 مرات واسترداده لها 34.

مقعد الدفاع الثاني حافظ عليه جمال الدين بن العمري بتصويت 3 من محللينا، المحترف الجزائري تمكن أمام الاتفاق من استرداد الكرة 4 مرات وقطعها 3 فيما مرر الكرة 41 مرة.



الهلالي محمد البريك خطف الأنظار في ديربي العاصمة، وهو مادفع بمحللينا الخمسة للتصويت لصالحه في مقعد الظهير الأيمن، صاحب القميص رقم 2 دشن أول أهدافه في الدوري مع الأزرق هذا الموسم في شباك النصر.

وفي خط الوسط وعلى الجانب الأيسر، حيث صوت كل من العواد وادريس والحمادي لصالح الكراوتي مارين توماسوف، لاعب النصر هز شباك الهلال بهدف في الدقيقة 33 وكتب به هدفه الثاني في البطولة.

عبد الملك الخيبري يظهر معنا في القائمة المثالية لأول مرة هذا الموسم وفي خانة محور الارتكاز الأولى، اللاعب الهلالي سدد على المرمى 6 مرات و بلغت نسبة كراته العرضية الناجحة 100%.

الكويتي فهد الأنصاري، مازال متمكسا بمقعد محور الارتكاز الثاني للأسبوع الثالث على التوالي وباجماع محللينا، سجل هدف الاتحاد الثاني أمام الفتح وصنع في اللقاء 12 فرصة لزملائه.

سلطان السوداي فاز بخانة الوسط الأيمن لأول مرة هذا الموسم، تسجيله لهدفين أمام الخليج وصناعة آخر ساهم في تصويت العواد وادريس والحمادي لصالحه.

وفي خط الهجوم، انتزع فهد الجهني المقعد الأول من منافسه الاتحادي فهد المولد، صادق لاعب القادسية على نجوميته هذا الأسبوع بكتابه هدف فريقه الأول والرابع أمام الوحدة.

أحمد العكايشي يستمر معنا في خانة الهجوم الثانية للأسبوع الثاني على التوالي وباجماع محللي "العربية"، اللاعب التونسي أهدى فريقه الاتحادي 3 نقاط ثمينة اثر تسجيله لهدف الفوز في مرمى الفتح في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

تألق حسين شيعان في ديربي العاصمة، ساهم في اختياره نجم الجولة 13 وباجماع محللي "العربية" الخمسة، وتعد هذه المرة الثانية هذا الموسم التي ينال فيها حارس مرمى لقب أفضل لاعب حيث سبقه إليها نظيره أحمد الكسار.



لقب مدرب الجولة كان من نصيب دوس انغوس، قائد دفة القادسية، البرازيلي استحقها هذا الأسبوع بعدما اقتنص 3 نقاط ثمينة من الوحدة، ابتعد بها فريقه عن مؤخرة الترتيب، واحتلوا على اثرها المركز العاشر برصيد 12 نقطة.