ناظر: دور الاتحادات الرياضية يختلف عن السابق

أكد لؤي ناظر، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن دور الاتحادات الرياضية مستقبلا سيختلف تماما عن سابقه، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب خبرات تحتاجها الاتحادات ليست مشروطة بالخبرات الرياضية.

وقال ناظر في حديثه لـ"في المرمى": "خلال المرحلة المقبلة، سنعتمد أكثر على الخبرات التي سيحتاجها الاتحاد، فيما دور الاتحادات الرياضية سيختلف كليا عن الماضي".

وأضاف بقوله: "هؤلاء الأشخاص الذين استقطبوا قادرين على وضع خطط استراتيجية وتحقيق الأهداف المرجوة".

وعن المدراء التنفيذيين، زاد ناظر: "حتى الآن تم تعيين 7 في الاتحادات الرياضية، وسيتم رفع مستوى الأداء واستقطاب مدراء جدد مستقبلا".