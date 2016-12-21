لجنة الانضباط تغرم الاتحاد 200 ألف ريال

غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، نادي اتحاد جدة بمبلغ 200 ألف ريال، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق الجداوي بضيفه الفتح ضمن مواجهات الجولة الـ13 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وغرمت اللجنة الاتحاد بمبلغ 150 ألف ريال، نظير قيام جمهوره برمي علب المياه والأحذية على أرضية الملعب، فيما تم تغريم لاعبيه فهد المولد بمبلغ 40 ألف ريال لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي، وأحمد عسيري بمبلغ 10 آلاف ريال لدخوله أرضية الملعب عقب نهاية المواجهة رغم طرده من قبل الحكم.

وقررت اللجنة كذلك، إيقاف أحمد شعيب، مشرف عام نادي الوحدة 4 مباريات رسمية، وذلك لتلفظه على طاقم المواجهة بألفاظ مهينة، خلال مواجهة القادسية.