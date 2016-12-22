الأهلي يكتسح الاتفاق ويضيق الخناق على الهلال والاتحاد

واصل أهلي جدة مسلسل انتصاراته بعد فوزه الكبير على ضيفه الاتفاق 4-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما بدأ الأهلي الخطورة بعد مرور 4 دقائق حينما حول لاعبه عبدالفتاح عسيري عرضية زميله اليوناني فيتفاتزيديس بقدمه نحو مرمى الاتفاق إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 20 تمكن مدافع الأهلي محمد أمان من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله السوري عمر السومة الرأسية بقدمه في شباك الحارس أحمد الكسار.

ورد الاتفتق سريعاً بعد مرور 3 دقائق حينما نجح مهاجمه هزاع الهزاع من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنو لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس أحمد الرحيلي ويسدد الكرة لتجد المدافع أمير كردي الذي تصدى لها لتعود للاعب نفسه الذي وضعها في الشباك الأهلاوية.

ولم تدم فرحة الاتفاقيين سوى دقيقة واحدة حينما تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله تيسير الجاسم بقدمه في شباك الحارس احمد الكسار.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة حينما تصدى مهاجمه عمر السومة لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس أحمد الكسار بصعوبة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة للشوط الأول كثف الاتفاق هجومه وكاد مهاجمه يوسف السالم أن يسجل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ على قوس منطقة الجزاء، وسدد الكرة قوية ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس أحمد الرحيلي.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله حسن كادش ليحول الكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته المطلقة وتمكن لاعبه علي عواجي من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالفتاح عسيري وحول الكرة برأسه في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 66 اختتم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي الأهداف بتسجيله الهدف الرابع بعدما أكمل تمريرة زميله علي عواجي المتقنة بقدمه في شباك الحارس الاتفاقي أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث والذي تنتظره مواجهة أمام الرائد غداً الجمعة في ختام المرحلة، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 21 نقطة في المركز السادس.