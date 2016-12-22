الاتحاد والوحدة أمام اختباري الرائد والتعاون

يسعى الاتحاد إلى استعادة صدارته حينما يستضيف الرائد على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث فريق الوحدة عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً على التعاون في ختام المرحلة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الجوهرة المشعة سيكون اتحاد جدة في مهمة استعادة صدارته التي ذهبت لصالح الهلال بعد فوزه على الباطن أول أمس في افتتاح المرحلة حينما يستضيف الرائد.

ويعلم الاتحاديون أهمية المباراة لاسيما وأن الفريق قد يخصم من رصيده النقطي ثلاث نقاط، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مشاكل مالية للاعب الأرجنتيني مانسو.

ونجح الاتحاد في انتزاع فوز قاتل أمام الفتح في المرحلة السابقة، حينما انتظر حتى الدقيقة 90+5 بعدما أهدى له مهاجمه التونسي أحمد العكايشي ثلاث نقاط منحت الفريق لقب بطل الشتاء "الرمزي" على حساب الهلال بفارق المواجهات المباشرة.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة انطلاقته والتقدم في سلم الترتيب، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه الخليج 3-2في المرحلة السابقة ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن جاره التعاون صاحب المركز الثامن.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم، ستكون مهمة الوحدة صعبة إذا ما أراد الابتعاد عن مناطق الخطر حينما يحل ضيفاً على التعاون.

ويعيش الوحدة وضعاً فنياً سيئاً، بعدما واصل الفريق مسلسل الخسائر، والتي أدت لإنهاء عقد مدربه الجزائري خير الدين مضوي والتعاقد مع المصري عادل عبدالرحمن مدرب الباطن السابق، ليقود المهمة اعتباراً من لقاء التعاون.

ويأمل المصري عبدالرحمن إلى انتشال الفريق من وضعه السيئ، إذ تراجع الفريق إلى المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه واستغلال ظروف الوحدة وتحقيق فوز يعيد الفريق إلى المنافسة على مراكز الوسط والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

وتلقى التعاون خسارتين متتاليتين أمام الباطن 1-صفر وأمام أهلي جدة 3-2 في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.