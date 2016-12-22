التعادل يحسم مواجهة الخليج والفيصلي

اقتسم فريقا الخليج وضيفه الفيصلي نقاط مواجهتهما التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ولم تغير هذه النتيجة في مركز الفريقين، إذ بقي الخليج في المركز 11 برصيد 13 نقطة، في حين بقي الفيصلي في المركز 12مؤقتاً برصيد 11 نقطة.

وبدأ الخليج الهجوم منذ انطلاق الشوط الأول، وتمكن مهاجمه عبدالله آل سالم من افتتاح التسجيل بعد مرور 15 دقيقة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المدافع علي لجامي ليسدد الكرة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وسنحت فرصة خطيرة للخليج حينما سدد مهاجمه عبدالله آل سالم كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني أهدر مهاجم الخليج محمد المطوع هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله طلال مجرشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وبعدها فرض الفيصلي سيطرته وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه سلطان البيشي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لتجد الحارس مسلم آل فريج الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 نجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عن يريق لاعبه البرازيلي ستوم ايفرالدو الذي تابع تسديدة زميله الأرجنتيني كابريرا ليضع الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وحاول الفيصلي اقتناص الثلاث نقاط بعدما كثف هجومه في آخر 20 دقيقة من المباراة، في حين اعتمد الخليج على اغلاق مناطقه الدفاعية لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.