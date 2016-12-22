الكرواتي كاكارون: النجعي والدوسري مطلوبان في أوروبا

أكد الكرواتي إيفيس كاكارون، وكيل أعمال اللاعبين، اهتمام البلجيكي برودوم بثنائي نادي النصر سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري، من أجل ضمهما إلى صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي خلال الفترة المقبلة.

وقال كاكارون في حديثه لـ"في المرمى": "كنت أتابع اللاعبين جيدا، وتحدثت لأندية بلجيكا عنهما، وكانوا متشوقين لمعرفة اللاعبين المتميزين في السعودية".

وعن اختيار اللاعبين تحديدا، زاد بقوله: "اختيارهما لأنهما لاعبان شابان لديهما مهارات كبيرة، وبلا أدنى شك سيتطوران كثيرا حال احترافهما، عندما كنت في الإمارات أبلغني زلاتكو عنهما وأنهما لاعبان رائعان، لذلك تابعتهما بشكل جيد، وقدمت اسميهما للأندية".