النصر يغلق ملفي مساعدي ماتورانا وكانيدا

أعلنت إدارة نادي النصر، عن إغلاق ملفي قضيتي خوان أوزفالدو، وجوج الأركون، مساعدا المدربين ماتورانا وكانيدا، كونهما من القضايا المحالة للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب أصفر العاصمة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أغلقت إدارة النصر بشكل نهائي ملف قضية خوان اوزفالدوا أحد مساعدي المدرب ماتورانا، والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا".

وتابع النصر: "كما أغلقت إدارة النصر أيضاً، وبشكل نهائي قضية جورج الاركون أحد مساعدي المدرب كانيدا، والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا".