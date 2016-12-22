باعشن لجماهير الاتحاد: اطمئنوا.. لن يحسموا النقاط

أكد حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد، أن إدارة ناديه الجداوي لم تتلق رسميا قرار فيفا القاضي بحسم ثلاث نقاط قبل خوض مواجهة الفتح الدورية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى تلقيه الخبر عن طريق المحامي الخاص بقضايا ناديه الأصفر.

وكان اتحاد الكرة السعودي، قد أعلن الأحد الماضي، عن تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره بالاتحاد الدولي "فيفا"، يفيد بخصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة في مسابقة الدوري.

وقال باعشن في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "هنالك التباسات في المبالغ المحولة لمانسو، لا أعلم من المتسبب ولست خلفه، همي الوحيد الآن هو المحافظة على النقاط الثلاث".

وتابع رئيس النادي الجداوي: "بلغت بالقرار قبل مباراة الفتح عن طريق محامي النادي الخاص، وليس بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي، فيما جاء التبليغ رسميا بعد المباراة".

وواصل باعشن حديثه: "المهلة المقررة لدفع المستحقات المالية المطلوبة حتى الخامس من يناير، ونحن ملتزمون بسداد المبلغ المتبقي إن كان هنالك مبلغ متبقٍ".