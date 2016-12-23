الأنصاري يعيد اتحاد جدة إلى الصدارة

قاد الكويتي فهد الأنصاري، لاعب اتحاد جدة، فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه الرائد 3-2 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام المرحلة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الاتحاد باستعادة صدارته التي فقدها لصالح الهلال بعد فوزه على الباطن 2-صفر يوم أول أمس الأربعاء، في افتتاح المرحلة ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن أزرق العاصمة، وبقي الرائد على رصيده السابق 16 نقطة متراجعاً إلى المركز الثامن.

وشهدت الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي كثف هجومه مبكراً ونجح بافتتاح التسجيل بعد مرور 21 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه فهد المولد وتسبب بها لاعبه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

وسنحت فرصة أخرى للاتحاد للاعبه المصري كهربا الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله التونسي أحمد العكايشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس متعب شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر التونسي أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد المولد ليسدد الكرة وتجد الحارس متعب شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني، فاجأ الرائد مضيفهم بعدما شنوا هجوماً مكثفاً على مرمى الاتحاد ونجحوا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 47 عن طريق مدافعه أحمد الحبيب.

وعند الدقيقة 51 نجح مدافع الرائد سعيد المولد بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وحاول الاتحاد العودة سريعاً الى المباراة، ولكنه انتظر حتى الدقيقة 62 حينما تمكن لاعبه المصري كهربا من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة مم زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليضع الكرة في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح لاعبه الكويتي فهد الأنصاري من تسجيل الهدف الثاني بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس متعب شراحيلي.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وأهدر لاعبه التونسي أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد المولد ليضع الكرة خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع كاد الاتحاد أن ينهي المباراة بأربعة أهداف، بعد تلقي لاعبه التشيلي فيلانويفا تمريرة أمام المرمى من زميله المصري كهربا إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، لتبقى النتيجة على حالها 3-2.