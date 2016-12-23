البياوي: هدفنا البقاء.. وهجوم الاتحاد يقلقني

أكد ناصيف البياوي، قائد الدفة الفنية لنادي الرائد، صعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه اتحاد جدة الجمعة، معتبرا في الوقت ذاته، البقاء هو طموح ناديه القصيمي خلال موسمه الجاري.

وقال البياوي ضيف "في المرمى": "الاتحاد فريق كبير، لن يتأثر لاعبوه بالظروف الخارجية، الفريق يقدم مستويات مميزة ومنافس على اللقب هذا الموسم".

وتابع: "أبعدت اللاعبين عن كافة الضغوطات، درست الاتحاد جيدا، وحاولت تفادي الأخطاء السابقة، أتمنى التوفيق وحصد العلامة الكاملة".

وزاد البياوي بقوله: "لدى الاتحاد لاعبون مميزون، هجومه رائع، لكن تركيزي منصب على فريقي الذي يسعى إلى ضمان البقاء مبكرا".