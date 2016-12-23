التعاون يزيد جراح الوحدة بثلاثية

عاد التعاون إلى سكة الانتصارات، إثر تغلبه على ضيفه الوحدة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وأنهى التعاون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما نايف الموسى وريكاردو ماتشادو في الدقيقتين 32 و34، وفي الشوط الثاني أضاف أحمد يوسف الزين الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يسجل حاتم بلال هدف الوحدة الوحيد بعدها بدقيقة.

ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وكان التعاون قد خسر في آخر مباراتين، علما بأن الفريق خسر في 6 مباريات هذا الموسم وتعادل في 3 وفاز في خمس، فيما خسر الوحدة في 10 مباريات وتعادل في مباراة وفاز في 3.