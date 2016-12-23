الجاسم وعواجي: هدفنا الحفاظ على اللقب

أكد تيسير الجاسم، قائد أهلي جدة، صعوبة المواجهة التي انتهت بالفوز على الاتفاق 4 - 1 الخميس، في المرحلة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وقال الجاسم في حديثه عقب المواجهة: "الاتفاق فريق منظم، لكن الأداء الجيد الذي قدمناه اليوم كان مفتاح الفوز بهذه النتيجة".

وتابع: "بداية المباراة كانت صعبة، والمنافس سعى لتحقيق الفوز بأداء جيد، وواجهنا الضغوط بعد فوز الهلال (أمس الأربعاء) وتوسيع الفارق الذي يفصله في الصدارة إلى 6 نقاط".

من جانبه، قال اللاعب علي عواجي: "قدمنا أداء قوياً نستحق به نقاط المباراة، وسنسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة وهدفنا الحفاظ على اللقب".