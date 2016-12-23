ميلان يتوج بطلاً لكأس السوبر على حساب يوفنتوس

قاد جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو، فريقه للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالية للمرة السابعة في تاريخه، بالتفوق على يوفنتوس بطل الدوري بركلات الترجيح 4-3 في استاد جاسم بن حمد في قطر الجمعة.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1-1 حيث تقدم جيورجيو كيليني أولا ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من متابعة لتمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة 18.



وأدرك جياكومو بونافنتورا التعادل لميلانو في الدقيقة 38 من ضربة رأس رائعة عبر عرضية متقنة من أليسيو رومانيولي.