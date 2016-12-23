عادل عبدالرحمن: أخوض تحديا جديدا مع الوحدة

أكد المصري عادل عبدالرحمن، مدرب الباطن السابق والوحدة الحالي، خوضه تحديا جديدا وخاصا مع الوحدة بعد المستويات الأخيرة التي ظهر عليها الفريق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عاد إلى نادٍ يعرف تفاصيله جيدا.

وقال عبدالرحمن في حديثه لـ"في المرمى": "عدت إلى الوحدة من جديد، كنت لاعبا محترفا في صفوفه، الآن أعود إليه مدربا محترفا، أعرف الوحدة جيدا، وتربطني علاقة قوية مع لاعبيه وجماهيره".

وزاد: "أخوض تحديا صعبا بعد نتائج الفريق الأخيرة، فيما الباطن غادرته وهو يحتل المركز التاسع بعد تجربة أولى بين الأندية الكبار".