الزين وموسى: عوضنا جماهيرنا.. والقادم مختلف

أعرب الثنائي أحمد الزين ونايف موسى، لاعبا التعاون، عن سعادتهما بعد الفوز على الوحدة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وقال الزين، في تصريحات عقب المواجهة: "الحمد لله على الفوز، حققنا ثلاث نقاط مهمة، ونشكر هيئة أعضاء الشرف والمجلس التنفيذي على دعمهم المستمر للفريق".

وأضاف: "تمكنا من تعويض الخسارة أمام الأهلي، التي لم يحالفنا الحظ وقتها، ولكن الحظ عاد ليساندنا من جديد أمام الوحدة".

من جانبه، أكد موسى أن اللاعبين تعاهدوا على أن يكون الدور الثاني مختلف وأفضل، فيما هنأ جماهير فريقه، مشيرا إلى أن القادم أفضل والفوز سيكون عنوان الفريق في المنافسات المقبلة.