زوران لجماهير النصر: ادعموا النجعي والدوسري

أكد زوران ماميتش، مدرب النصر، أحقية فريقه الأصفر بالفوز على جاره الهلال 2-0، في مواجهة "الديربي" التي جمعتهما في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقال قائد الدفة الفنية لأصفر العاصمة عقب المواجهة: "أشكر اللاعبين على ما قدموه من مستوى رائع في المباراة، شاهدنا انظباطاً تكتيكياً بين اللاعبين، نتج عنه استحواذ كامل للمباراة من قبلنا".

وأضاف بقوله: "يوجد أكثر من عامل للفوز، الأهم كان الانضباط، ولم ننتصر اليوم بسبب أخطاء الهلال فقط، بل انتصرنا لأننا الأفضل".

وتابع زوران حديثه عقب الفوز: "ادعموا سامي النجعي، وعبدالرحمن الدوسري، نحن ننتقدهم داخل الملعب، لكنهما بحاجة لدعمكم لأنهما مستقبل الكرة السعودية".