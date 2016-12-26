غروس: "الروح" سلاح فريقي.. وسنسعد جماهيرنا

أكد السويسري كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، رغبته الجادة في إسعاد المدرج الأخضر، وتحقيق الفوز على جاره الاتحاد، في مواجهة نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقال غروس، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة "الديربي": "دائما في كرة القدم، يكون لديك طموحات خلال الموسم وطموحاتنا هي الحصول على البطولات وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "الاتحاد لديه لاعبون متميزون، ليس في الخط الأمامي فقط، ولكن في الفريق ككل، يجب أن نكون منظمين خاصة في الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب".

وتابع غروس: "لدينا تحسن في الأداء الفني في المباريات الأخيرة، والحارس أحمد الرحيلي يقدم مستويات متميزة، وكذلك محمد أمان الذي يقدم أداء جيداً في خط الدفاع".

واختتم حديثه: "مباراة الديربي ستكون قوية ومتميزة وفريق الاتحاد يتميز بالكرات المرتدة السريعة، وسنلعب بروح عالية حتى يتحقق الفوز والصعود للمباراة النهائية".