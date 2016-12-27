الاتحاد يكسر عقدة الأهلي بهدف قاتل ويطير للنهائي

كسر الاتحاد عقدة غريمه التقليدي الأهلي، بعدما نجح بتحقيق انتصار ثمين عليه 3-2 على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد، ليطير إلى مواجهة النصر في نهائي المسابقة.

وحقق الاتحاد فوزه الأول على غريمه التقليدي بعد 13 مباراة لم يعرف طريق الانتصارات أمام جاره الأهلي، في كل البطولات طوال الـ5 سنوات الماضية، إذ كان آخر انتصار له في أكتوبر 2012 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة بعدما فرض الاتحاد سيطرته في الشوط الأول، وكاد مهاجمه التونسي أحمد العكايشي أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما حول عرضية زميله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" بقدمه إلا أنها أصابت القائم الأهلاوي.

وعند الدقيقة 28 تمكن التونسي أحمد العكايشي من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عوض خريص بقدمه في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وعند الدقيقة 38 تمكن المصري كهربا لاعب الاتحاد من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله التونسي أحمد العكايشي بقدمه في شباك الأهلي.

وحاول الأهلي تكثيف هجومه قبل نهاية الشوط الأول وكاد لاعبه عبدالفتاح عسيري أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني، فرض الأهلي سيطرته وسنحت للاعبه السوري عمر السومة فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء الا أن تسديدته ذهبت خارج المرمى.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 72 والتي شهدت تسجيله هدفه الأول عن طريق مهاجمه عمر السومة الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اليوناني فيتفا تزيديس وسدد الكرة قوية في شباك الحارس عساف القرني.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله اليوناني فيتفا تزيديس.

ولم يتوقف هجوم الأهلي، وكاد مهاجمه السومة أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 90 نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الحارس أحمد الرحيلي ليعلن الحكم محمد الهويش نهاية المباراة بفوز الاتحاد 3-2.