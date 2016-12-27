سييرا عن الديربي: مواجهة صعبة

شدد لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بجاره الأهلي غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

وقال سييرا، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة "الديربي": "مواجهة الأهلي في مباراة الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد، ستكون أكثر صعوبة من أي مباراة، لكننا جاهزون لتقديم المطلوب والتأهل".

وعن أزمة خصم 3 نقاط من الفريق في الدوري، لعدم دفع ما تبقى من مستحقات لاعب الفريق السابق مانسو ومدى تأثر اللاعبين بها قبل المباراة، قال: "واثقون من قدرة إدارة النادي برئاسة حاتم باعشن لإعادة النقاط الثلاث التي خصمها الاتحاد الدولي، ونعلم أننا على حق في هذا الأمر، لذلك فإن اللاعبين تناسوا تماما تلك الأزمة ومستعدون للقاء الغد".

وأضاف: "ما يصنع النقاط والنتائج هو عزيمة الرجال داخل الملعب، وليس قرارات الفيفا، ونحن قادرون على التعويض".