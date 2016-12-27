غروس بعد الخسارة: سنعود إلى سكة الانتصارات

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، سعيه الحثيث على تحسين الجوانب الدفاعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن فريقه الأخضر سيعود مجددا إلى سكة الانتصارات.

وقال غروس عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد: "لم نقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول، ومنحنا الخصم مساحات واسعة، نتج عنها تسجيل هدفين في مرمانا".

وتابع: "قدمنا أداء مميزا في الشوط الثاني، وعلينا أن نعمل جاهدين على تحسين الجوانب الدفاعية في المستقبل، بعد دخول 3 أهداف في مرمى الفريق خلال مباراة واحدة".

وواصل غروس حديثه: "خسرنا الكرة بشكل سهل جدا، ولم ندفع بمهاجم ثان نظرا لإصابة مهند عسيري خلال الفترة الماضية، فيما روح الفريق القتالية ظهرت في الشوط الثاني، وسنعود من جديد لتحقيق الانتصارات".