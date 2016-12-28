أبو راشد: الاستدعاءات خطوة هامة قبل الانتخابات

وصف خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، الخطوة التي قامت بها لجنة الانتخابات باستدعاء عدد من ممثلي الجمعية العمومية للتحقيق، بالهامة جدا في سباق المنافسة على الكرسي الرئاسي لاتحاد القدم.

وتسربت أخبار عن قيام المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سلمان المالك، بتقديم تذاكر سفر وإقامة لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور حفل تدشين حملته الانتخابية، فيما بادرت لجنة الانتخابات في مراجعة الصور التي بثتها وسائل الإعلام لحفلات تدشين حملات المرشحين.

وقال أبو راشد ضيف "في المرمى": "خطوة هامة تشكر عليها لجنة الانتخابات، استدعاء عدد من ممثلي الجمعية العمومية السعودية للتحقيق أمر مهم، والأهم هو وجود الأدلة والإثباتات لعدم النفي".

وأضاف: "إذا ثبت تحمل أحد المرشحين للتكاليف يعد ذلك أمرا مخالفا، حيث تنص لائحة الانتخابات على استبعاد أي مرشح إذا ثبت عليه تقديم هبات أو تجاوزات، والهبات إما أن تكون نقدية أو عينية، هذا إذا ثبت طبعا".