سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة 14

شهدت تشكيلة الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين، أحداثا قلبت مراكز المقدمة، حيث عاد الحارس مسلم آل فريج من نادي الخليج إلى تشكيلتِنا بعد غيابٍ دام لـ10 جولات، فرغم تلقي شباكِه 30 هدفاً منذ بداية الموسم، فإنه استحق أن يكون ضمن التشكيلة بحسب تصويت محللينا، نظرا لمساهمته في إنقاذ فريقه من أهدافٍ محققة أمام الفيصلي، أدت لاقتناص الخليج نقطةً ثمينة من منافسٍ مباشر.

وفي خانة الظهير الأيسر للمرة الثالثة، يظهرلاعب الأهلي المصري محمد عبدالشافي، حيث كان مفتاح الهجمات الأهلاوية من الجهة اليسرى، وبلغت نسبة نجاحِ عرضياته 60%.

وفي خانة قلب الدفاع الأولى، جاء فيها لاعب النصر عمر هوساوي للأسبوع الثالث على التوالي، حيث كان فعالا دفاعياً وهجومياً أمام الفتح، خصوصا في الكرات الثابتة.

أما خانة قلب الدفاع الثانية، فاحتلها لاعب التعاون ريكاردو ماتشادو بإجماع محللينا، حيث سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة، و هو الهدف الثاني له هذا الموسم، كما أنقذ مرمى التعاون من هدفٍ محقق.

وبعد تنافس بين سعيد المولد وحسن معاذ على خانة الظهير الأيمن، كسب المولد المقعد، بعدما قام بإهداء فريقِه الرائد الهدف الثاني في المباراة، كما استطاع أن يُوقف خطورة َفهد المولد من الاتحاد.



وفي خانة الوسط الأيسر حجز مقعدها يحيى الشهري، إذ كان مفتاح فوز فريقه النصر على الفتح بصناعته للهدف الأول، و تسجيله للثاني من كرةٍ ثابتة، وهو الهدف الأول في رصيد الشهري هذا الموسم، فيما تمكن من صناعة هدفين حتى الآن.

قائد الأهلي تيسير الجاسم، من الأسماء التي تتكرر وجودها في تشكيلتنا، في خانة المحور، و في الجولة الماضية كان مؤثرا أمام الاتفاق، اذ صنع الهدف الثاني لفريقه، وهو الرابع له كصناعةٍ هذا الموسم، ويتميز الجاسم بأنه من اكثر اللاعبين تمريرا للكرات الدقيقة.

أما خانة المحور الثانية، فيواصل احتكارها لاعب الاتحاد فهد الانصاري، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه على الرائد من كرةٍ ثابتة وهو الهدف الثالث له هذا الموسم، الأنصاري لعب جميع مباريات الدوري أساسياً حتى الآن.

وفي أول ظهور له يأتي لاعب الهلال سالم الدوسري في مركز الوسط الأيمن، الدوسري سجل الهدف الثاني للهلال في مرمى الباطن، وقام بعدة أدوار لانقاذ فريقه رغم النقص العددي بعد طرد كارلوس إدواردو. خانة الهجوم التي يعود إليها لاعب الاهلي عمر السومة بإجماع محليلينا بعد غياب دام لستِ جولات .. السومة قاد فريقَه ُللفوز على الاتفاق بعد تسجيله لهدفين و صناعته لاخر .. وبذلك يصلُ السومة الى هدفِهِ السادس عشرفي الصدارة ..بفارق أربعةِ اهدافٍ عن اقرب ملاحقيه محمود كهربا .

وفي خانة الهجوم التي يعود إليها لاعب الاهلي عمر السومة بإجماع محليلينا بعد غياب دام 6 جولات، السومة قاد فريقَه للفوز على الاتفاق بعد تسجيله لهدفين و صناعته لآخر، وبذلك يصل السومة الى هدفِه الـ16 في الصدارة، بفارق 4 اهدافٍ عن اقرب ملاحقيه محمود كهربا، والذي أحتل بدوره خانة الهجوم الثانية، بعد تسجيله لهدف الاتحاد الثاني في شباك الرائد، و الذي أعاد النادي الجداوي إلى المباراة، كهربا يسجل بمعدلِ هدفٍ كلَ 87 دقيقة.

وفيما يخص الأفضل بين زملائه بحسب تصويت محللينا فهو سالم الدوسري من الهلال، الدوسري مرر 75 تمريرةً صحيحة، وكما أسلفنا أحرز هدفاً وساعد الهلال على السيطرة على مباراته رغم النقص العددي.