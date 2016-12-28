لاعبي القادسية: الفيصلي عنيد.. وسنواصل تألقنا

شدد عبد المحسن فلاته، لاعب القادسية، على جاهزية واستعداد فريقه لمواجهة الفيصلي المقررة، غدا الخميس، على ستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وأشار فلاته إلى أنه وزملاءه سعداء بتطور مستوى الفريق في المباريات الأخيرة، مؤكدا أهمية تتويج هذه العروض بحصد النقاط، وهو ما يهدف له الفريق.

وأضاف أن ثقافة الفريق الضعيف في الدوري ليست قائمة في الموسم الحالي، مؤكداً أن الفيصلي منافس عنيد وقوي كما هو حال جميع الفرق بالدوري السعودي.

وقال زميله أحمد الناظري، إن مواجهة الغد تعد واحدة من أهم مباريات الموسم، كما شدد على أهمية حصد نقاطها الثلاث، حيث سيشكل حافزا وقفزة معنوية مهمة للفريق في الموسم.

وأوضح الناظري أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرازيلي أنغوس أعد الفريق بالشكل المناسب والمطلوب لتقديم أفضل المستويات الممكنة.