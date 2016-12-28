خليل جلال: ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب للأهلي

أكد الحكم خليل جلال، صحة ضربة الجزاء التي تحصل عليها اليوناني فيتفا، لاعب أهلي جدة، خلال موقعة الديربي في نصف نهائي كأس ولي العهد، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن هنالك ضربة جزاء أخرى لم تحتسب للاعب ذاته خلال المواجهة.

وقال جلال في الفقرة التحكيمية الخاصة بـ"في المرمى": "الحالة الأكثر جدلاً هي الجزائية التي تحصل عليها فيتفا، احتساب ركلة جزاء صحيحة، هنالك تلامس بالقدم، لاعب الاتحاد يبحث عن مهاجم الأهلي، كذلك يوجد هنالك ضربة جزاء واضحة لم تحتسب للاعب نفسه".

وحول جزائية الفريدي غير المحتسبة خلال موقعة ديربي الرياض أمس الاثنين: "ضربة جزاء الفريدي مختلفة، لاعب النصر هو من قفز إلى لاعب الهلال الذي يمتلك الكرة، بعكس جزائية الأهلي".