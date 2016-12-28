لماذا استدعي سلمان المالك وأعضاء الجمعية العمومية؟

تسربت أخبار عن قيام المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سلمان المالك، بتقديم تذاكر سفر وإقامة لأعضاء الجمعية العمومية، لحضور حفل تدشين حملته الانتخابية.

بادرت لجنة الانتخابات في مراجعة الصور التي بثتها وسائل الإعلام لحفلات تدشين حملات المرشحين.

ووجهت خطابا إلى أي عضو ظهر في تدشين حملات المرشحين للحضور لجلسة استماع يوم الاثنين.

استجاب عضوان فقط أحمد الغنيم رئيس نادي الجيل، ونايف البلوي رئيس نادي الوطني، ووجهت اللجنة خطابا آخر إلى أعضاء الجمعية العمومية وطلبت منهم الحضور الثلاثاء، قالت فيه:

هناك أحد المرشحين اخترق أنظمة ولوائح الانتخابات لذلك تم استدعاؤك، وفي جلسة التحقيق خصصت لجنة الانضباط نصف ساعة لكل عضو للإجابة عن الأسئلة التالية:

- هل تربطك علاقة شخصية بأحد المرشحين؟

- هل تلقيت هدايا من المرشحين؟

- هل كانت هناك وعود من قبل المرشحين بتقديم هدايا في حال التصويت لهم في الانتخابات؟

- كيف تلقيت الدعوة على حضور حفل التدشين؟

- هل عرض عليك المرشح أثناء الدعوة تحمل تكاليف السكن والمواصلات؟

- بحكم أنك أحد الناخبين، هل لاحظت خروقات من أحد المرشحين؟

- هل تعلم عن إقامة أحد الناخبين على حساب أحد المرشحين؟

أعضاء اللجنة يكتبون الإجابة خطيا ويطلب من العضو التوقيع بجانب كل إجابة.

وبعد أن انتهت جلسة الاستماع طلب من كل عضو التوقيع على تعهد بعدم إفشاء ما دار في الجلسة.

بعد ذلك استدعت لجنة الانتخابات المرشح سلمان المالك، ووجهت له بعض الاستفسارات، عن قيام حملته باستضافة أعضاء الجمعية العمومية وتوفير تذاكر سفر وهدايا أجهزة آيباد.